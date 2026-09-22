Film SAMEN met Hanna Verboom opent nieuw initiatief in Waalre

Met de film SAMEN opent woensdag het Huis van Ontmoeting en Initiatief in Waalre.

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In Waalre start woensdagavond het nieuwe burgerinitiatief Huis van Ontmoeting en Initiatief (HOI). Dit gebeurt met een vertoning van de documentaire SAMEN van actrice en filmmaker Hanna Verboom. De avond begint om half acht in het Klooster en wordt afgesloten met een nabespreking onder leiding van Verboom en huisarts Madeline Pikaar uit Aalst.

HOI wil inwoners stimuleren om gemeenschappen te vormen en zich gezamenlijk in te zetten voor het algemeen belang. Het initiatief richt zich op het vergroten van verbondenheid en betrokkenheid in de samenleving. Volgens HOI biedt samenwerking een betere aanpak voor maatschappelijke uitdagingen dan individualisering.

Onafhankelijk en ondersteunend

Het burgerinitiatief opereert onafhankelijk van de gemeente, maar wil wel helpen bij burgerparticipatie. HOI streeft naar gezamenlijke standpunten vanuit gemeenschappen, die als input kunnen dienen voor gemeentelijk beleid. Daarnaast biedt het ondersteuning en faciliteiten bij het opzetten van nieuwe initiatieven. Experts en supporters van HOI dragen bij met hun kennis en ervaring.

De documentaire SAMEN benadrukt het belang van verbinding en samenwerking. Het is een centrale boodschap die aansluit bij de missie van HOI. Na afloop van de filmvertoning kunnen bezoekers samen in gesprek gaan over de kracht van gemeenschapsvorming.

De bijeenkomst is gratis toegankelijk en bedoeld om inwoners te inspireren. Aanmelden kan via het e-mailadres dat door HOI is gedeeld.