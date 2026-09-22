Wethouder Habraken fietst mee met Fietsmaatjes in Waalre

Wethouder Bart Habraken heeft zelf ervaren wat Fietsmaatjes in Waalre betekent. Hij stapte op een duofiets en maakte een tocht door de omgeving, samen met vrijwilliger Ellen van Eekelen.

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Het initiatief Fietsmaatjes zorgt ervoor dat mensen die niet meer zelfstandig kunnen fietsen, toch de mogelijkheid krijgen om eropuit te gaan. Op een speciale duofiets met elektrische trapondersteuning zitten ze naast een vrijwilliger, hun fietsmaatje, en maken ze samen tochten in de buitenlucht. Afgelopen week ging wethouder Bart Habraken zelf op pad met Ellen van Eekelen, die sinds 2022 fietsmaatje is.

De tocht voerde langs verschillende plekken in de omgeving van Waalre, waaronder de scouting, de Heuvelstraat, de Volmolen en het terrein van Kempenerpop. Voor Habraken, wethouder Sociaal-economische ontwikkeling en Mobiliteit, was dit een kans om het concept van Fietsmaatjes zelf te ervaren. Hij fietst regelmatig naar zijn werk vanuit Eindhoven, maar een duofiets biedt een andere ervaring, waarbij hij de controle over stuur en rem moest loslaten.

Een sociaal en gezond initiatief

Fietsmaatjes draait om plezier, contact en beweging. Het initiatief wordt lokaal georganiseerd door stichtingen en groeit nog steeds door heel Nederland, met inmiddels een groot aantal duofietsen. Tijdens de tocht merkte Habraken hoe belangrijk het is dat de fietspaden goed toegankelijk zijn. Hij stuitte op enkele obstakels waar de brede duofiets moeilijk langs kon.

De gesprekken op de fiets waren een belangrijk onderdeel van de ervaring. Met de zitjes naast elkaar is het makkelijk om onderweg te kletsen en samen te genieten van de omgeving. Voor de wethouder was het niet alleen een werkbezoek, maar ook een moment van ontspanning voordat hij verder moest naar een lange gemeenteraadsvergadering.

Vrijwilligers maken het mogelijk

Habraken sprak zijn bewondering uit voor de vrijwilligers van Fietsmaatjes, die zorgen voor de veiligheid en het welzijn van hun gasten. Hij benadrukte dat samen bewegen en kletsen niet alleen gezond is voor het lichaam, maar ook voor de geest. Het initiatief is een waardevolle manier om mensen die minder mobiel zijn weer actief deel te laten nemen aan de maatschappij.

Fietsmaatjes is ook een tip voor inwoners die niet meer zelfstandig op pad kunnen. Volgens de wethouder is het een betere ervaring dan trainen op een hometrainer. "Je komt nog eens ergens," zegt hij over het duofietsen.