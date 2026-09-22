Vrijwillige chauffeurs gezocht in Bladel

Het Vrijwilligersbureau Bladel zoekt chauffeurs die mensen naar dagbesteding brengen.

Gevonden voor jou

Vrijwilligersbureau Bladel is dringend op zoek naar chauffeurs die mensen willen helpen door hen naar hun dagbesteding te rijden. Met slechts een uurtje in de ochtend of middag kun je al een groot verschil maken. Het vrijwilligerswerk combineert autorijden met het ondersteunen van anderen, wat van onschatbare waarde is voor de passagiers.

Als chauffeur zorg je ervoor dat iedereen veilig en op tijd aankomt. Naast het plezier dat je haalt uit autorijden en het helpen van anderen, ontvang je ook een vergoeding voor je inzet. Het werk is flexibel en goed te combineren met andere activiteiten.

Veilig en sociaal

De chauffeurs spelen een belangrijke rol in het leven van mensen die anders moeite hebben om deel te nemen aan sociale activiteiten. Het initiatief helpt hen om actief te blijven en onderdeel te zijn van de gemeenschap. Vrijwilligersbureau Bladel benadrukt dat het werk niet alleen praktisch maar ook sociaal waardevol is.

Ben jij graag onderweg en wil je iets betekenen voor een ander? Het Vrijwilligersbureau in Bladel nodigt geïnteresseerden uit om zich aan te melden en samen de mogelijkheden te bespreken.