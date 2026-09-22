Koopgedrag in Noord-Brabant onder de loep

Inwoners van Noord-Brabant krijgen de kans om mee te doen aan het Koopstromenonderzoek. Dit onderzoek brengt in kaart waar en hoe mensen winkelen, boodschappen doen en horeca bezoeken. De resultaten worden gebruikt om dorpscentra en voorzieningen te verbeteren.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ipsos I&O en Movares. Het doel is om inzicht te krijgen in het koopgedrag van inwoners en bezoekers en hoe zij winkelgebieden waarderen. Dit helpt gemeenten in Noord-Brabant om hun dorpscentra aantrekkelijker te maken en het aanbod van winkels en horeca te versterken.

Deelnemers aan het onderzoek ontvangen in september en oktober een uitnodiging. De geselecteerde huishoudens zijn willekeurig gekozen uit alle bewoonde adressen in de gemeente. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten.

Ook zonder uitnodiging

Inwoners die geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen alsnog deelnemen via een openbare link. Onder alle deelnemers worden 100 cadeaukaarten van 25 euro verloot. Volgens de gemeente is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen hun mening geven.

Alle antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt en zijn niet herleidbaar tot personen of adressen. Het onderzoek voldoet aan de regels van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Meer informatie over het onderzoek is te vinden op de website van het Koopstromenonderzoek. Voor vragen kan contact worden opgenomen via e-mail.