Hyves maakt comeback: hoe zag jouw profiel er jaren geleden uit?

Hyves is terug! Exact 22 jaar na de lancering blaast Mediahuis Nederland Hyves nieuw leven in. Ooit was het platform de grootste sociale netwerksite van Nederland, maar in 2013 stierf het een stille dood. H oe zag jouw profiel er vroeger uit? En wat deelde Omroep Brabant al die jaren geleden op Hyves?

Voor iedereen die opgroeide in de jaren 2000 voelt dinsdag een beetje als een reünie. Het vernieuwde Hyves brengt oude bekenden terug. Zo kun je weer krabbels schrijven (openbare berichtjes op profielpagina van andere mensen achterlaten), glitterplaatjes delen en GIF'jes online zetten. En uiteraard ontbreekt de iconische dansende banaan niet. De vernieuwde site is wel een stuk simpeler geworden dan iedereen van het platform gewend was. Veel is nog in ontwikkeling. Hierdoor kan je bijvoorbeeld voorlopig nog geen video's delen of privéberichten versturen naar oude bekenden.

Omroep Brabant op Hyves

Wie een duik neemt in het internetarchief komt daar ook het Hyves-profiel van Omroep Brabant tegen. Bezoekers konden er hun mening delen door op polls te reageren, lieten krabbels achter en konden verschillende prijzen winnen. Zo maakte je in 2011 kans op "een stukje romantiek in de winterse kou" en kon je de dvd van de film Dear John winnen. Ook liet iedereen op onze pagina weten of ze naar de trouwbeurs in Asten gingen en verschenen er regelmatig foto's van Omroep Brabant-medewerkers op de pagina. Het zal je niet verbazen dat daar bekende gezichten tussen zitten. Zo duikt bijvoorbeeld Maarten Kortlever op, tegenwoordig chef radio bij Omroep Brabant. En passeert ook oud-presentator Eefke Boelbouwers regelmatig de revue.

Maarten Kortlever (linksonder) en Eefke Boelhouwers (op verschillende foto's) op de Hyves-pagina van Omroep Brabant.







Hoe vind ik mijn profiel terug?

Goed nieuws voor iedereen die benieuwd is naar zijn oude Hyves-profiel: veel pagina's zijn nog terug te vinden. Om de tijdmachine in te gaan, moet je wel je gebruikersnaam nog weten. Via de website van Wayback Machine kun je die naam in de zoekbalk intypen (gebruikersnaam.hyves.nl). Met een beetje geluk verschijnt daarna je profiel van jaren geleden weer op je scherm. Stond je account destijds afgeschermd voor onbekenden, dan kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Had jij alles openbaar staan, dan kom je voordat je het weet krabbels tegen, of lees je alles terug over je oude liefde.