Herdenking Operation Market Garden bij Poort der Bevrijding

De Poort der Bevrijding herinnert aan Operation Market Garden en 50 jaar vrijheid.

Gevonden voor jou

In 1994 werd de Poort der Bevrijding opgericht ter nagedachtenis aan vijftig jaar vrijheid. Het monument staat symbool voor Operation Market Garden, het offensief dat op 17 september 1944 begon en leidde tot de bevrijding van Zuid-Nederland.

Het monument stond oorspronkelijk aan de Luikerweg, maar kreeg in 2022 een nieuwe plek bij Barrier 14. Hiermee heeft het een prominente locatie gekregen die beter past bij zijn betekenis.

Bevrijding Zuid-Nederland

Operation Market Garden was een belangrijke stap in de bevrijding van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit offensief markeerde het begin van de bevrijding van Zuid-Nederland, een periode die tot op de dag van vandaag wordt herdacht.

Het monument is een plek waar mensen stil kunnen staan bij het verleden en de vrijheid die sinds 1944 is gekoesterd. Samen herdenken we de gebeurtenissen en de offers die zijn gebracht.