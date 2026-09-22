Valpreventie bijeenkomst in Bergeijk

Op dinsdag 3 november vindt in Theater De Kattendans in Bergeijk een gratis valpreventie bijeenkomst plaats. Specialisten delen daar tips en adviezen om valrisico's te verkleinen.

Gevonden voor jou

Tijdens deze bijeenkomst krijgen deelnemers praktische informatie en advies over verschillende onderwerpen die helpen om vallen te voorkomen. Denk hierbij aan een veilige inrichting van je huis en omgeving, medicijngebruik, voeding, en passend schoeisel.

Daarnaast wordt aandacht besteed aan ademhaling en balans, en kijken professionals naar jouw persoonlijke situatie om het valrisico beter in kaart te brengen. Het doel van de bijeenkomst is niet alleen informatief, maar ook gezellig en leerzaam.

Wat, waar en wanneer?

De valpreventie bijeenkomst vindt plaats op dinsdag 3 november in Theater De Kattendans in Bergeijk. Deelname is gratis.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via de website van de gemeente Bergeijk.