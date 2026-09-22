Vanaf 23 september knipt KempenPlus weer hagen

Vanaf 23 september start KempenPlus met het knippen van hagen in de gemeente.

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Medewerkers van KempenPlus gaan aan de slag met het onderhoud van de groenvoorziening. Dit keer richten zij zich op het knippen van hagen. Het werk begint vanaf 23 september en wordt uitgevoerd door medewerkers die herkenbaar zijn aan hun oranje hesjes.

Het onderhoud draagt bij aan een verzorgd en groen uiterlijk van de gemeente. KempenPlus speelt hierin een belangrijke rol door het groen netjes te houden.

De organisatie neemt jaarlijks verschillende onderhoudstaken op zich, waaronder het snoeien van struiken en bomen. Het knippen van hagen is een terugkerend onderdeel van hun werkzaamheden.