Handhaving tegen fietsers op De Hovel

In winkelcentrum De Hovel worden fietsers direct beboet. Het voetgangersgebied wordt strenger gecontroleerd door de wijkagent en BOA.

Gevonden voor jou

De Hovel in Goirle is officieel een voetgangersgebied, maar toch wordt er regelmatig gefietst. De gemeente ziet steeds meer mensen op de fiets door het winkelcentrum gaan. Om hier een einde aan te maken, gaan de wijkagent en de BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar) de komende tijd actief handhaven.

Normaal gesproken krijgen overtreders eerst een waarschuwing, maar dat is nu anders. Iedereen die betrapt wordt op fietsen in het voetgangersgebied, krijgt meteen een boete. De gemeente benadrukt dat dit geldt voor het hele winkelcentrum.

Fietsen alleen bij fietsenstalling

Naast De Hovel zijn er twee paden bij het gemeentehuis die ook voetgangersgebieden zijn. Daar mag dus niet gefietst worden. Wel is het toegestaan om achter het gemeentehuis te fietsen, richting de fietsenstalling bij de Albert Heijn.

De gemeente roept inwoners op om zich aan de regels te houden en het winkelcentrum veilig en toegankelijk te houden voor voetgangers.