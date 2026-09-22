Tamara Mollemans nieuwe kinderburgemeester Geldrop-Mierlo

Tijdens de raadsvergadering is Tamara Mollemans geïnstalleerd als kinderburgemeester van Geldrop-Mierlo. Ze neemt het stokje over van Irene Roy en gaat zich dit schooljaar inzetten voor kinderen in de gemeente.

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Bij de raadsvergadering op 21 september heeft Tamara Mollemans officieel de ambtsketen ontvangen. Daarmee is ze het komende schooljaar de kinderburgemeester van Geldrop-Mierlo. De vorige kinderburgemeester, Irene Roy, droeg haar taak aan Tamara over.

Als kinderburgemeester gaat Tamara samen met de burgemeester en wethouders op pad. Ze werkt ook aan een project dat ze zelf heeft gekozen. Haar doel is om kinderen te ondersteunen die zich eenzaam voelen. Ze wil ervoor zorgen dat alle kinderen een vriendje of vriendinnetje hebben en zich veilig voelen op school.

Focus op veiligheid en vriendschap

Het project van Tamara richt zich op het verbeteren van het welzijn van kinderen in Geldrop-Mierlo. Ze vraagt aandacht voor kinderen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij anderen. Volgens haar is het belangrijk dat kinderen elkaar helpen en samen een veilige omgeving creëren op school.

Tamara heeft aangegeven dat ze ook openstaat voor ideeën van andere kinderen. Ze wil luisteren naar wat er speelt en samen proberen oplossingen te vinden. Het doel is om meer verbinding en begrip onder kinderen te creëren.

Met deze nieuwe rol hoopt Tamara Mollemans een positieve impact te maken op het leven van jonge inwoners in de gemeente Geldrop-Mierlo.