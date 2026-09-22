Houtstook vervuilt lucht en schaadt gezondheid

Bij het stoken van hout komen schadelijke stoffen vrij die slecht zijn voor de gezondheid en de luchtkwaliteit. Vooral kinderen, ouderen en mensen met longklachten zijn kwetsbaar voor houtrook.

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Houtstook, zoals een haardvuur of vuurkorf, zorgt voor gezelligheid, maar brengt ook risico’s met zich mee. Bij het verbranden van hout komen stoffen zoals fijnstof, koolwaterstoffen, benzeen en koolmonoxide vrij. Deze stoffen zijn schadelijk voor de gezondheid en dragen bij aan luchtvervuiling.

Kinderen, ouderen en mensen met longklachten hebben sneller last van houtrook. Ook voor mensen die zelf stoken is de rook ongezond. Het fijnstof dat vrijkomt bij houtstook verontreinigt de lucht en kan zorgen voor klachten zoals ademhalingsproblemen en irritatie.

Hoe overlast te verminderen

Er zijn manieren om de schadelijke effecten van houtstook te beperken. Gebruik bijvoorbeeld alleen droog hout, zorg voor goed onderhoud van je kachel en vermijd stoken bij windstil of mistig weer. Deze maatregelen verminderen de overlast voor de omgeving en beschermen je eigen gezondheid.

Meer tips en informatie over gezond en verantwoord stoken zijn te vinden op eerlijkoverhoutstook.nl.