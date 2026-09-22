Bladkorven weer op vertrouwde locaties in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek worden deze week weer bladkorven geplaatst op bekende plekken. Deze ijzeren korven zijn bedoeld voor het inzamelen van herfstbladeren. In de korven mag alleen bladafval, ander afval is niet toegestaan. De ingezamelde bladeren krijgen een tweede leven als bodemverbeteraar.

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De bladkorven zijn bedoeld om gevallen bladeren in te zamelen en worden geplaatst op locaties waar veel overlast is van vallend blad. Dit zijn vaak straten met bomen en voldoende ruimte. De meeste korven staan op dezelfde plekken als vorig jaar, verspreid over de verschillende kernen van de gemeente.

In Hilvarenbeek vind je de korven onder andere aan de P.C. de Brouwerlaan, Pastoor van Bijnenstraat, Koestraat en Tilburgseweg. Ook in omliggende dorpen als Diessen, Esbeek en Haghorst worden korven geplaatst. In Diessen staan ze bijvoorbeeld aan de Van den Elsenstraat en Wethouder Roozenstraat, terwijl je ze in Esbeek kunt vinden aan de Dorpstraat.

De bladkorven zijn uitsluitend bedoeld voor bladeren. Takken, gras, tuinafval, plastic en ander afval mogen er niet in. Dit is belangrijk, omdat de bladeren na inzameling worden verwerkt tot bodemverbeteraar. Deze bodemverbeteraar wordt gebruikt in plantvakken en groenprojecten binnen de gemeente Hilvarenbeek.

Met deze hergebruikactie wordt de kringloop gesloten en draagt de gemeente bij aan een betere bodemkwaliteit. Door je bladeren in te leveren, help je mee aan een gezonde bodem en het onderhoud van het groen in de omgeving.