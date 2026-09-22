Eerste steen gelegd voor starterswoningen Haghorst

In Haghorst is vorige week de eerste steen gelegd voor 25 starterswoningen in De Welder 2. De woningen worden ontwikkeld door een groep van 25 starters en moeten in het derde kwartaal van 2027 klaar zijn. Het project biedt betaalbare koopwoningen dankzij medewerking van de gemeente.

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De 25 starters werken samen in een zogenaamd Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Ze hebben zelf het plan voor hun woningen uitgewerkt. Vorige week vierden zij een belangrijke mijlpaal: het leggen van de eerste steen. Daarbij waren ook ouders, de aannemer en de architect aanwezig.

Het project, gelegen in Haghorst, valt onder het woningbouwplan De Welder 2. In totaal worden in het gebied ruim zeventig woningen gerealiseerd. Wethouder Sjoerd Maillé spreekt van een bijzonder initiatief waarbij de buurtvereniging eigenlijk al bestaat voordat de woningen gebouwd zijn. De inzet van de starters maakt de bouw van deze woningen mogelijk.

Betaalbare woningen

De gemeente Hilvarenbeek heeft bijgedragen door de grond tegen betaalbare prijzen beschikbaar te stellen. Daarnaast konden de deelnemers gebruikmaken van een speciale starterslening. Hierdoor kregen veel jonge kopers de kans om mee te doen aan het project.

De oplevering van de 25 koopwoningen wordt verwacht in het derde kwartaal van 2027. De woningen zijn specifiek bedoeld voor starters en moeten bijdragen aan het aanbod van betaalbare woningen in de regio.