FC Den Bosch start vitaliteitsprogramma in basisschool

Basisschool Boon in ’s-Hertogenbosch krijgt dit schooljaar een programma rond voeding, beweging en mindset. FC Den Bosch Foundation en Sprankel United willen leerlingen vitaler en energieker maken met gezonde lunches, kooklessen en sportactiviteiten.

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Het programma richt zich eerst op voeding. Leerlingen krijgen dagelijks vers fruit en drie dagen per week een verantwoorde lunch. Daarnaast leren ze koken en gaan ze op excursie naar een voedselbos of educatieve boerderij om te ontdekken waar hun eten vandaan komt.

Ook beweging speelt een grote rol. Het project werd afgetrapt in Stadion De Vliert, de thuisbasis van FC Den Bosch. De kinderen bezoeken een wedstrijd, doen sportactiviteiten en leren hoe ze een bal hooghouden tijdens een clinic met spelers op het schoolplein. Spelers geven ook tips over gezonde voeding voor sporters.

De eerste focus ligt op voeding, maar beweging en mindset worden later verder ontwikkeld. Het programma groeit stap voor stap, met ruimte om te leren en aan te passen.

Het vitaliteitsproject moet kinderen niet alleen gezonder maken, maar ook meer plezier geven in hun dagelijks leven. Basisschool Boon hoopt dat het een positief verschil maakt voor de leerlingen in de Graafsewijk.