Nieuwe kinderraad geïnstalleerd in Hilvarenbeek

In Hilvarenbeek is een nieuwe kinderraad met vijftien leerlingen geïnstalleerd. Zij gaan het komende jaar meedenken en adviseren over onderwerpen die belangrijk zijn voor kinderen.

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De kinderraad bestaat uit leerlingen uit groep 8 van de basisscholen in de gemeente Hilvarenbeek. Tijdens het schooljaar 2026-2027 zullen zij zich bezighouden met thema’s zoals verkeer, veiligheid, sport, cultuur, milieu en vrije tijd. Door mee te praten krijgen de kinderen de kans om hun stem te laten horen over zaken die hen raken.

Het doel van de kinderraad is om jongeren op een speelse manier bekend te maken met democratie en hoe besluiten worden genomen. De kinderraadsleden geven advies aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

Met de installatie van deze kinderraad hoopt Hilvarenbeek kinderen te betrekken bij het beleid en zo een brug te slaan tussen jeugd en gemeentelijke besluitvorming. De raad kan bijvoorbeeld suggesties doen voor verbeteringen in de gemeente en ideeën aandragen voor nieuwe initiatieven.

De gemeente wenst de kinderraadsleden veel succes en plezier in hun rol. Dit jaar is een unieke kans voor de kinderen om mee te denken en actief betrokken te zijn bij hun leefomgeving.