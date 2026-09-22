Navigatie overslaan
Ontdek

Vogels bouwen nestjes van plastic, vrijwilligers ruimen 10 kuub aan zooi op

Aangepast
Verzameld afval in de Biesbosch (foto: Staatsbosbeheer).
Verzameld afval in de Biesbosch (foto: Staatsbosbeheer).

De Biesbosch is weer een stukje schoner. Vrijwilligers en boswachters hebben afgelopen week ongeveer tien kubieke meter aan afval uit Nationaal Park De Biesbosch verwijderd. 

Profielfoto van Ron Vorstermans
Geschreven door
Ron Vorstermans

De afvalruimers gingen te voet en per boot op pad om de vele strandjes en het eiland Sassenplaat schoon te maken. Sassenplaat ligt tegenover het industriegebied van Moerdijk en is een van de ‘hotspots’ voor plastic en ander aangemeerd afval.

Volgens boswachters van Staatsbosbeheer leek het "een vuilstortplaats" op het eiland.  In vier uur tijd werd zes kubieke meter aan afval verzameld. Sassenplaat is een belangrijk broedgebied voor vogels. Soms gebruiken de vogels het plastic om nestjes te bouwen, wat niet goed werkt. Daardoor kunnen de eieren in het water belanden.

Samenwerking
De opruimacties werden gehouden tijdens World Cleanup Week en zijn onderdeel van de campagne Samen houden we de Biesbosch schoon. Onder meer Rijkswaterstaat, lokale ondernemers, het Waterschap Rivierenland, de provincie en verschillende gemeenten droegen bij.

Eieren in een nest van plastic (foto: Staatsbosbeheer).
Eieren in een nest van plastic (foto: Staatsbosbeheer).

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.