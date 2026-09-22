Vogels bouwen nestjes van plastic, vrijwilligers ruimen 10 kuub aan zooi op

De Biesbosch is weer een stukje schoner. Vrijwilligers en boswachters hebben afgelopen week ongeveer tien kubieke meter aan afval uit Nationaal Park De Biesbosch verwijderd.

De afvalruimers gingen te voet en per boot op pad om de vele strandjes en het eiland Sassenplaat schoon te maken. Sassenplaat ligt tegenover het industriegebied van Moerdijk en is een van de ‘hotspots’ voor plastic en ander aangemeerd afval.

Volgens boswachters van Staatsbosbeheer leek het "een vuilstortplaats" op het eiland. In vier uur tijd werd zes kubieke meter aan afval verzameld. Sassenplaat is een belangrijk broedgebied voor vogels. Soms gebruiken de vogels het plastic om nestjes te bouwen, wat niet goed werkt. Daardoor kunnen de eieren in het water belanden.

Samenwerking

De opruimacties werden gehouden tijdens World Cleanup Week en zijn onderdeel van de campagne Samen houden we de Biesbosch schoon. Onder meer Rijkswaterstaat, lokale ondernemers, het Waterschap Rivierenland, de provincie en verschillende gemeenten droegen bij.