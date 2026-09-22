Edelenburg: nieuwe woonwijk in Someren nu online

De nieuwe woonwijk Edelenburg krijgt een eigen website. Hierop staat alle informatie over de plannen en ontwikkelingen van het project aan de noordkant van Someren-Dorp.

Gevonden voor jou

Op edelenburg.nl kunnen inwoners en geïnteresseerden vanaf nu alles lezen over de wijk Edelenburg. De website biedt informatie over de huidige status van het project en hoe bewoners kunnen meedenken over de invulling van de wijk.

De wijk zal ruimte bieden aan naar schatting 800 tot 1.000 woningen voor mensen met uiteenlopende woonwensen. Het wordt een groene omgeving met veel aandacht voor beweging, ontmoeting en speelruimte. Wandel- en fietspaden zorgen straks voor verbinding met andere buurten, voorzieningen en het centrum van Someren.

Van visie naar plan

De grote lijnen voor Edelenburg zijn al eerder dit jaar vastgelegd in de gebiedsvisie. Gemeente Someren en ontwikkelende partijen werken nu verder aan een stedenbouwkundig plan. Hierin worden details uitgewerkt, en komen onderzoeken en inspraakmomenten aan bod. Inwoners, omwonenden en toekomstige bewoners kunnen in deze fase hun ideeën delen.

De website biedt ook de mogelijkheid om je aan te melden voor een nieuwsbrief, zodat je op de hoogte blijft van de laatste ontwikkelingen rondom Edelenburg.