Helmond-De Peel pakt laaggeletterdheid samen aan

In de regio Helmond-De Peel heeft één op de vijf inwoners moeite met basisvaardigheden. Zeven gemeenten hebben daarom een programma ondertekend om laaggeletterdheid te verminderen.

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Lezen, schrijven, rekenen en omgaan met digitale middelen zijn belangrijk om goed mee te kunnen doen in de samenleving. Toch blijkt dat in de regio Helmond-De Peel ongeveer twintig procent van de inwoners moeite heeft met één of meer van deze basisvaardigheden. Dat zijn de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Om hier verandering in te brengen hebben de zeven gemeenten het Regionaal Programma Basisvaardigheden Helmond-De Peel 2026-2030 ondertekend. In dit programma werken zij samen om laaggeletterdheid tegen te gaan en de taal-, reken- en digitale vaardigheden van inwoners te verbeteren. Hiervoor bundelen ze de krachten met onder andere bibliotheken, welzijnsorganisaties, werkgevers en lokale digiTaalnetwerken.

Ondersteuning bij taal en digitaal

Voor inwoners die hulp nodig hebben, moet ondersteuning makkelijker te vinden zijn. Zo kunnen zij bijvoorbeeld terecht bij het digiTaalhuis voor ondersteuning bij taal, brieven en formulieren. Daarnaast bieden de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) gratis hulp bij digitale vragen, zoals het aanvragen van een DigiD of het regelen van toeslagen.

De gemeenten willen met deze aanpak meer inwoners de kans bieden om zelfstandig deel te nemen aan de samenleving. Dit geldt niet alleen voor school en werk, maar ook voor het dagelijkse leven. Door de samenwerking moet het voor iedereen in de regio Helmond-De Peel mogelijk worden om mee te doen.

Het programma loopt tot 2030 en richt zich op het versterken van basisvaardigheden in de hele regio. Zo willen de gemeenten inwoners meer kansen bieden en hen krachtiger in de samenleving laten staan.