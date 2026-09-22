Onderhoudswerkzaamheden in Loon op Zand tot eind december

In Loon op Zand worden tot 24 december verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Het gaat onder meer om snoeien van bomen, verwijderen van bladeren en onderhoud aan riolering. Deze werkzaamheden moeten de veiligheid en gezondheid van de groene omgeving verbeteren.

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Het groeiseizoen van de meeste planten is bijna voorbij, maar voor de groenaannemer in Loon op Zand is het werk nog lang niet gedaan. Tot en met 24 december staan er diverse onderhoudswerkzaamheden op de planning. Deze moeten ervoor zorgen dat de openbare ruimte veilig en netjes blijft.

Een van de taken is het snoeien van bomen en struiken, zodat ze gezond blijven en geen gevaar opleveren. Daarnaast worden bladkorven geplaatst en geleegd. Bladeren die op wegen, stoepen en fietspaden terechtkomen, worden verwijderd om gladheid en andere gevaarlijke situaties te voorkomen.

Water en gras

Ook het onderhoud aan watergangen en wadi's, speciale gebieden waar regenwater in de bodem kan wegzakken, staat op de agenda. Bermen en grasvelden worden gemaaid, maar op sommige plekken minder vaak om bloemen en kruiden ruimte te geven om te groeien.

Verder wordt de riolering onderhouden volgens een vast plan. Kolken, de openingen waardoor regenwater naar het riool stroomt, worden gecontroleerd en schoongemaakt.

Bladeren krijgen tweede leven

Bladeren die in bladkorven worden verzameld, krijgen een tweede leven. Ze worden gebruikt voor bladmulch, een soort natuurlijke meststof die de bodem verbetert en voedingsstoffen teruggeeft aan de natuur. Dit draagt bij aan een gezonde groene omgeving.

De onderhoudswerkzaamheden maken deel uit van het reguliere plan om de openbare ruimte in Loon op Zand veilig en leefbaar te houden.