Gaslek in centrum Eindhoven: gebied afgezet bij station en TU/e

In het centrum van Eindhoven is dinsdagochtend een flink gebied afgezet vanwege een lekkende gasleiding. De afgezette zone reikt van het Centraal Station tot aan de TU/e. Wanneer de problemen zijn verholpen kan netbeheerder Enexis rond twaalf uur nog niet inschatten.

Volgens Enexis is de situatie onder controle. Het lekkende deel van de leiding wordt rond twaalf uur 'afgefakkeld', waarna de gasleiding leeg is en de reparatie kan beginnen.

De panden in de omgevingen hebben geen last van de lekkage, meldt het bedrijf.

Afsluiting

De hulpdiensten zijn massaal aanwezig rond het gebouw van de Kamer van Koophandel. Een deel van een gasleiding in de omgeving van de Professor Doctor Dorgelolaan is afgesloten.

Het verkeer kan langs de afzetting rijden. Voetgangers die vanuit het station naar de campus van de universiteit willen wandelen, moeten omlopen.