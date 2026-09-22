Kinderboekenweek in Heeze: thema "Spot aan!"

Van 30 september tot 11 oktober staat de Kinderboekenweek in Heeze in het teken van "Spot aan!". Bibliotheek Dommeldal organiseert allerlei activiteiten, zoals een speurtocht, schrijfwedstrijd en workshops.

Gevonden voor jou

In Heeze viert Bibliotheek Dommeldal de Kinderboekenweek met het thema "Spot aan!". Dit thema draait om het podium en alles wat daarbij hoort, zoals zangers, toneelspelers, komieken en goochelaars. De activiteiten vinden plaats in de bibliotheek aan de Schoolstraat 48 en nodigen kinderen uit om zelf het podium op te stappen, zowel in hun fantasie als in het echt.

Vanaf woensdag 30 september kunnen kinderen deelnemen aan een Rik & Jesper-speurtocht in de bibliotheek. Hierbij zoeken ze stickers, beantwoorden ze vragen en kraken ze een geheim woord. Wie het lukt, maakt kans op een prijzenpakket. Ook start op die dag een schrijfwedstrijd rondom het thema "Spot aan!". Kinderen uit groep 1 tot en met 8 kunnen gratis meedoen.

Workshops en voorlezen

Op donderdag 1 oktober is er een schrijfworkshop “Personages verzinnen” van 15:30 tot 17:00 uur. Kinderen van 8 tot 12 jaar leren hoe ze verhalen en personages kunnen maken met drama- en theaterelementen. Ouders mogen niet aanwezig zijn tijdens de workshop. Deelname kost twee euro per kind en aanmelden is verplicht.

Woensdag 7 oktober staat in het teken van voorleesactiviteiten. Om 10:30 uur is er VoorleesTijd, waar kinderen kunnen luisteren naar een verhaal, spelen en samen boeken uitzoeken. Om 14:00 uur is er een voorleesverhaal voor kinderen uit groep 3 en 4, gevolgd door een verhaal om 15:00 uur voor groep 1 en 2. Voor deze activiteiten is aanmelden niet nodig.

De Kinderboekenweek in Heeze biedt een gevarieerd programma dat kinderen op speelse wijze kennis laat maken met boeken en verhalen. Alle activiteiten sluiten aan bij het thema en vinden plaats in de bibliotheek.