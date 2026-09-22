Cultuurprijs 2026 wordt uitgereikt in Gemert-Bakel

In Gemert-Bakel worden op 20 november de Cultuurprijs en Stimuleringsprijs uitgereikt. De inschrijvingen zijn nu geopend en iedereen kan een kandidaat voordragen.

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In november vindt de tweede editie van de uitreiking van de Cultuurprijs plaats. Deze ceremonie wordt gehouden in het Parochiehuis in Bakel. Naast de hoofdprijs wordt ook de Stimuleringsprijs uitgereikt. Beide prijzen worden toegekend door een vakkundige jury.

Mensen die zich inzetten voor kunst en cultuur in Gemert-Bakel staan centraal tijdens dit evenement. Denk bijvoorbeeld aan kunstenaars, vrijwilligers of organisatoren van culturele activiteiten. Zij zorgen ervoor dat cultuur leeft en mensen samenbrengt.

Cultuurmakers verdienen waardering

In de gemeente zijn er veel inwoners die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele leven. Dat kan variëren van het maken van kunst tot het geven van muzieklessen of het organiseren van optredens. Met deze prijzen krijgen zij een groter podium en de waardering die ze verdienen.

Iedereen mag een kandidaat nomineren voor de Cultuurprijs of de Stimuleringsprijs. Door iemand voordragen, draag je bij aan het zichtbaar maken van hun inzet voor de hele gemeenschap.

Meer informatie over de prijzen en hoe je een kandidaat kunt aanmelden, is te vinden op de website van de gemeente Gemert-Bakel.