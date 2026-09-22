Week van de Eenzaamheid: een klein gebaar maakt verschil

In Gemert-Bakel kunnen inwoners met kleine gebaren een groot verschil maken tegen eenzaamheid. Denk aan een kop koffie, een wandeling of een kaartje.

Gevonden voor jou

Met de Week van de Eenzaamheid in volle gang worden inwoners van Gemert-Bakel aangemoedigd om iets te doen voor mensen die zich alleen voelen. Het hoeft niet ingewikkeld te zijn: een simpel gebaar zoals een vriendelijk berichtje of een uitnodiging voor een fietstochtje kan iemands dag opfleuren.

De organisatie roept mensen op om in hun eigen straat of buurt om zich heen te kijken. Misschien is er iemand die wat extra aandacht kan gebruiken. Een beetje tijd en interesse kan namelijk een groot verschil maken in het leven van iemand anders.

Initiatieven en inspiratie

Wie graag wil helpen maar niet precies weet hoe, kan inspiratie opdoen via landelijke en lokale platforms. Op de website van Eén tegen Eenzaamheid staan allerlei tips en ideeën om in actie te komen. Daarnaast biedt het digitale dorpsplein Ons Gemert-Bakel overzicht van activiteiten en oproepen in de regio.

De Week van de Eenzaamheid benadrukt hoe belangrijk het is om samen te werken aan een warme en betrokken gemeenschap. Elk klein gebaar telt en kan bijdragen aan een gezelliger en minder eenzame omgeving.