Kermis in Vessem vanaf 3 oktober

Van zaterdag 3 oktober tot dinsdag 6 oktober wordt Vessem omgetoverd tot een bruisend kermisterrein. Het dorp staat dan in het teken van muziek, gezelligheid en plezier.

Gevonden voor jou

De kermis in Vessem belooft vier dagen vol vermaak en ontspanning. Bezoekers kunnen van zaterdag 3 oktober tot dinsdag 6 oktober genieten van verschillende attracties en activiteiten.

Het evenement vindt plaats in het hart van Vessem en trekt elk jaar veel bezoekers. Naast de kermisattracties wordt ook gezorgd voor muzikale optredens en een feestelijke sfeer.

Feest voor jong en oud

De kermis is geschikt voor jong en oud, met attracties die variëren van spannende draaimolens tot spellen en lekkernijen. Het is een moment waarop het hele dorp samenkomt om te genieten van de festiviteiten.

De kermis eindigt op dinsdag 6 oktober. Tot die tijd kan iedereen zich vermaken met de diverse activiteiten die Vessem te bieden heeft.