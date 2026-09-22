Subsidie energiebesparing in Eersel stopt eind 2026

De gemeentelijke subsidie voor energiebesparing in Eersel stopt op 31 december 2026. Wie verduurzamingsmaatregelen heeft getroffen, moet vóór die datum een aanvraag indienen.

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De huidige subsidieregeling van de gemeente Eersel biedt financiële steun aan inwoners die hun huis duurzamer maken. Denk hierbij aan isolatie, zonnepanelen of andere energiebesparende maatregelen. Maar na 31 december 2026 is deze regeling niet meer beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor de subsidie, moet je de verduurzamingsmaatregelen al hebben uitgevoerd en vervolgens een aanvraag indienen. Het is belangrijk dit tijdig te doen, want aanvragen die na de einddatum binnenkomen, worden niet meer behandeld.

De voorwaarden voor de regeling zijn te vinden via de gemeente Eersel. Het is verstandig deze goed door te nemen, zodat je zeker weet dat je aanvraag voldoet.

De gemeente Eersel hoopt dat inwoners door deze regeling gestimuleerd worden om energiezuiniger te wonen. Na het einde van de regeling is het nog onduidelijk of er een nieuwe subsidiemogelijkheid komt.