Meer natuur rond Windpark De Pals dankzij MRE-budget

Windpark De Pals krijgt niet alleen duurzame energie, maar ook meer natuur. Met steun uit het MRE Kwaliteitsbudget wordt extra geïnvesteerd in biodiversiteit, waterbeheer en natuurherstel rondom het park.

Gevonden voor jou

Bij Windpark De Pals wordt meer natuur aangelegd dan de wettelijk verplichte 8,82 hectare. Zo worden oevers hersteld en het leefgebied van bijzondere planten en bloemen verbeterd. Ook krijgt het landschap een natuurlijker karakter en komen er nieuwe wandelpaden.

Er wordt daarnaast gewerkt aan een beter waterbeheer. Het gebied wordt voorbereid op periodes van droogte door water langer vast te houden. Ook wordt gezorgd voor een goede afvoer bij hevige regenval.

De natuurontwikkeling rondom het windpark loopt zoveel mogelijk gelijk met de bouw van het park. Dit moet zorgen voor een versterkt ecosysteem dat klaar is voor de toekomst.