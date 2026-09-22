Onderzoek naar koopgedrag in Alphen-Chaam gestart

In Alphen-Chaam is een onderzoek gestart naar het koopgedrag van inwoners en bezoekers. Het zogeheten Koopstromenonderzoek brengt in kaart waar en hoe mensen winkelen en horecagelegenheden bezoeken. De resultaten moeten helpen om dorpscentra en voorzieningen te verbeteren. In september en oktober kunnen inwoners deelnemen aan het onderzoek.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek is opgezet in samenwerking met andere gemeenten in Noord-Brabant. Het doel is om inzicht te krijgen in het koopgedrag en de waardering van winkelgebieden en horeca in de regio. De bureaus Ipsos I&O en Movares voeren het onderzoek uit.

De resultaten van het onderzoek helpen om winkel- en horecagebieden in Alphen-Chaam en de provincie verder te versterken. Ook wordt duidelijk hoe het koopgedrag zich heeft ontwikkeld ten opzichte van eerdere jaren.

Hoe werkt het onderzoek?

In september en oktober ontvangen inwoners van Alphen-Chaam een uitnodiging om mee te doen aan het onderzoek. De deelnemende huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Het invullen van de online vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Ook inwoners zonder uitnodiging kunnen deelnemen via een speciale website.

Om deelname extra aantrekkelijk te maken, worden onder alle deelnemers honderd cadeaukaarten van 25 euro verloot.

Privacy gewaarborgd

De antwoorden worden vertrouwelijk verwerkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele personen of adressen en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2026.

Meer informatie over het onderzoek is beschikbaar via de website van Koopstromen. Voor aanvullende vragen kunnen inwoners contact opnemen via e-mail.