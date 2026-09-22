Jarige PSV-spits Ronaldo (50) kreeg rijles van John: 'Was nog 'n menneke'

Ronaldo Luís Nazário de Lima viert deze dinsdag zijn vijftigste verjaardag. De oud-PSV-spits kwam in 1994 als zeventienjarige 'menneke' vanuit Brazilië naar Eindhoven. Hij kocht meteen een auto, maar had nog helemaal geen geldig rijbewijs. Rijschoolhouder John Dekker leerde hem rijden en voorkwam een schandaal.

Auto stuk Volgens Van den Heuvel moest Ronaldo net als zijn landgenoot Romário wennen aan de totaal andere omstandigheden in Nederland dan in zijn geboorteland Brazilië.

Mart van den Heuvel maakte in 1994 als spelersbegeleider van PSV de destijds pas zventienjarige Ronaldo wegwijs in Eindhoven. "Ronaldo was echt nog een menneke, maar was erg geliefd hier en hij luisterde ook echt als je iets tegen hem zei."

Ronaldo is nu dus vijftig, volgens zijn paspoortdan. De spits kan elk jaar twee verjaardagen vieren. Hij werd op 18 september 1976 geboren, maar pas op 22 september officieel ingeschreven bij de burgerlijke stand.

Ronaldo is ongetwijfeld een van de meest effectieve en getalenteerde spitsen die ooit voor PSV speelde. In 57 wedstrijden scoorde de Braziliaan 54 doelpunten.

Zo belde Romário Van den Heuvel ooit tijdens een koude winterochtend met de boodschap dat zijn auto stuk was. "Toen ik hem op ging halen, bleek zijn voorruit bevroren te zijn." Van den Heuvel kan er nog steeds hartelijk om lachen.

Omdat de toen zeventienjarige Ronaldo in 1994 nog geen rijbewijs had, bracht Van den Heuvel hem driekwart jaar lang van zijn appartement in het centrum van Eindhoven naar de training op De Herdgang. "Ronaldo had al een auto gekocht, maar nog helemaal geen rijbewijs."

Rijschool Dekker moest de spits aan het roze papiertje helpen. Tot op de dag van vandaag helpt de rijschool jonge PSV-spelers bij het halen van hun rijbewijs. John Dekker gaf de jonge spits persoonlijk les. "Hij had in Brazilië al wel een voorlopig rijbewijs gehaald, maar dat was in Nederland niet rechtsgeldig."

Meiden op de motorkap

Lesgeven aan de nog heel jonge maar eigenwijze superspits was heel bijzonder, herinnert Dekker zich. "Zijn motoriek was natuurlijk uitstekend, maar het kijkgedrag, het anticiperen, de zaken waar wij op trainen was verre van topsport."

Het rijden door het Eindhovense centrum was een andere uitdaging. "Het was ongelofelijk hoe snel mensen hem herkenden." Dekker hielp vaker bekende sporters waaronder topzwemmer Pieter van den Hoogenband aan een rijbewijs, maar wat Ronaldo teweegbracht was ongekend. "Mensen die om de auto heen drommen, meiden die op de motorkap gingen zitten. Het was superleuk."

Jeep Grand Cherokee

Dekker voorkwam een klein schandaal rondom de jonge spits. Ronaldo kocht al snel na aankomst een Jeep Grand Cherokee. "Na een week had meneer hem alweer ingeruild omdat het schuifdakje niet beviel."

Dekker onthult 32 jaar na dato nog een klein geheim dat nooit eerder bekend werd. "Ronaldo had een kleine botsing veroorzaakt in de buurt van De Herdgang. Niets ernstigs, maar het was wel de aanleiding voor PSV om Ronaldo naar rijles te sturen."

Zo werd erger en een mogelijk schandaal voorkomen. Ronaldo scoorde niet alleen op het veld. Hij slaagde in één keer voor zijn rijbewijs.