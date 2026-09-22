Bouwprojecten stilgelegd door schorsing kwaliteitsborgers

In de gemeente Boekel liggen meerdere bouwprojecten stil omdat hun kwaliteitsborgers zijn geschorst. Dit heeft te maken met de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

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Meerdere kwaliteitsborgers in Nederland zijn door hun instrumentaanbieders geschorst. Hierdoor mogen zij geen nieuwe kwaliteitsborging uitvoeren. In Boekel heeft dit directe gevolgen voor bouwprojecten die afhankelijk zijn van deze geschorste partijen.

De projecten zijn stilgelegd totdat de schorsing wordt opgeheven of er een nieuwe kwaliteitsborger wordt ingeschakeld die wel gerechtigd is om kwaliteitsborging uit te voeren. Zonder een actieve kwaliteitsborger mag er niet verder gebouwd worden.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen stelt dat bouwprojecten moeten voldoen aan strenge eisen. Een kwaliteitsborger controleert of het project aan deze eisen voldoet. Het inschakelen van een gecertificeerde kwaliteitsborger is verplicht voor nieuwe bouwprojecten.

Inwoners van Boekel die binnenkort willen gaan bouwen, worden geadviseerd om te controleren of de gekozen kwaliteitsborger gerechtigd is om deze werkzaamheden uit te voeren.

Meer informatie

Een lijst met gecertificeerde kwaliteitsborgers is beschikbaar via www.tlokb.nl. Voor vragen kan contact worden opgenomen met de gemeente Boekel.