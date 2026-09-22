Definitief ontwerp Dorpshart Boekel gereed

Het definitieve ontwerp voor het nieuwe Dorpshart in Boekel is goedgekeurd. Het project, dat het centrum toekomstbestendig moet maken, begint begin 2027.

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Het college van burgemeester en wethouders van Boekel heeft op 8 september ingestemd met het definitieve ontwerp voor de herinrichting van het dorpscentrum. Hiermee is een belangrijke stap gezet naar de uitvoering van het project. Het ontwerp, dat is gemaakt door MTD Landschapsarchitecten en JENS Ingenieurs & Adviseurs, dient nu als basis voor verdere technische uitwerking en aanbesteding.

Het nieuwe Dorpshart moet een plek worden waar ontmoeten, winkelen, verblijven en evenementen samenkomen. Bij het ontwerp is rekening gehouden met een goede balans tussen groen, verkeersveiligheid, ruimte voor evenementen en parkeervoorzieningen. De fontein krijgt een historische uitstraling die beter past bij de identiteit van Boekel. Daarnaast is de inrichting aangepast om fietsers en voetgangers beter zichtbaar te maken.

Praktische verbeteringen

Naast de nieuwe uitstraling van het plein zijn diverse praktische aanpassingen doorgevoerd. Bomen zijn verplaatst of verwijderd, enkele parkeer- en oversteekvoorzieningen zijn aangepast en het straatbeeld is verder geoptimaliseerd. Het doel is een aantrekkelijk en veilig centrum waar inwoners graag samenkomen.

Nu het definitieve ontwerp is vastgesteld, wordt dit verder uitgewerkt tot een uitvoeringsontwerp en bestek. Daarna volgt de aanbesteding van de werkzaamheden. De planning is om begin 2027 met de uitvoering te starten. Het vernieuwde Dorpshart moet vóór de bouwvakvakantie van dat jaar klaar zijn.

De gemeente blijft inwoners, ondernemers en andere betrokkenen informeren over de voortgang via eigen communicatiekanalen.