Koopstromenonderzoek gestart in Noord-Brabant

In Noord-Brabant is het Koopstromenonderzoek 2026 gestart. Het onderzoek kijkt naar koopgedrag en waardering van winkel- en horecagebieden. Huishoudens kunnen een vragenlijst invullen om mee te doen.

Gevonden voor jou

Het Koopstromenonderzoek 2026 is halverwege september van start gegaan in Noord-Brabant. Alle gemeenten in de provincie nemen deel aan het onderzoek, dat wordt uitgevoerd door de bureaus Ipsos I&O en Movares. Het doel is inzicht krijgen in hoe inwoners en bezoekers gebruikmaken van winkelgebieden en horecavoorzieningen.

De resultaten van het onderzoek bieden gemeenten en ondernemers waardevolle informatie. Hiermee kunnen zij keuzes maken om binnensteden, dorpscentra en winkelgebieden aantrekkelijk en toekomstbestendig te houden. Ook wordt het koopgedrag van de afgelopen jaren vergeleken met het vorige onderzoek uit 2021.

Meedoen aan het onderzoek

Sinds september ontvangen geselecteerde huishoudens in Noord-Brabant een uitnodiging om deel te nemen. Deze huishoudens worden willekeurig gekozen en kunnen een online vragenlijst invullen. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer vijftien minuten. Daarnaast kunnen inwoners zonder persoonlijke uitnodiging ook meedoen via een openbare link.

De vragenlijst is beschikbaar via een speciale website. De privacy van deelnemers wordt streng beschermd en alle antwoorden worden anoniem verwerkt volgens de AVG-wetgeving. De gegevens zijn niet te herleiden naar personen of adressen.

Belangrijke informatie

Het onderzoek richt zich op het koopgedrag in de regio en hoe inwoners en bezoekers het winkelaanbod en horecagebieden waarderen. Ondernemers en gemeenten kunnen met deze informatie beter inspelen op de behoeften van de lokale bevolking en bezoekers.

Meer informatie over het Koopstromenonderzoek 2026 en een uitlegvideo zijn te vinden op een externe website. Vragen over het onderzoek kunnen per e-mail worden gesteld.