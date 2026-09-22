Helmondse jeugd in actie met Helmond Sport

Helmond Sport heeft samen met jongeren uit Helmond een sportieve middag georganiseerd tijdens het evenement Urban Materz bij De Cacaofabriek.

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De Helmondse jeugd heeft zich dinsdag van zijn sportieve kant laten zien tijdens Urban Materz, een evenement waar sport en cultuur samenkwamen. Het vond plaats bij De Cacaofabriek en stond bol van energie en plezier. Basketbal en hiphopbeats zorgden voor een dynamische sfeer.

Twee spelers van Helmond Sport, Thomas Poll en Adam El Maach, waren ook aanwezig. Zij gingen samen met de jongeren de pannakooi in om te voetballen, tricks te delen en vooral veel lol te hebben. Het laagdrempelige contact tussen de profs en de jeugd stond centraal.

Sport en verbinding

Urban Materz liet zien hoe sport kan verbinden. Het initiatief van Helmond Sport richt zich op het inspireren en in beweging brengen van jongeren. Het evenement paste perfect in die visie.

De middag benadrukte hoe belangrijk het is om aan te sluiten bij de leefwereld van jongeren en hen op een positieve manier te betrekken. Sport en cultuur boden hiervoor de ideale combinatie.