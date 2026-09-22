Fietspad Lijnbaan Raamsdonksveer tijdelijk afgesloten

Het fietspad aan de Lijnbaan in Raamsdonksveer is tijdelijk afgesloten vanwege onveilige situaties door wortelopdruk en verdwenen tegels.

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Het fietspad aan de Lijnbaan in Raamsdonksveer is gesloten omdat de veiligheid niet langer kan worden gegarandeerd. Wortelopdruk heeft ervoor gezorgd dat tegels los zijn komen te liggen. Daarnaast zijn afgelopen week meerdere tegels weggehaald door onbekenden, wat de situatie verder verslechterde.

De afsluiting geldt voor alle verkeer en is bedoeld om ongelukken te voorkomen. Fietsers en andere weggebruikers worden dringend verzocht een alternatieve route te kiezen. Op dit moment wordt gewerkt aan een oplossing om het fietspad weer veilig toegankelijk te maken.

Wanneer het fietspad opnieuw open kan, is nog niet bekend. De gemeente Geertruidenberg laat weten dat ze zullen informeren zodra het probleem is opgelost.