Vergadering over dwangsom warmtepomp in Heeze

Op dinsdag 29 september 2026 buigt de Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-gemeenten zich in Heeze over een bezwaar tegen een opgelegde dwangsom wegens geluidsoverlast.

Gevonden voor jou

De hoorzitting vindt plaats in het gemeentehuis van Heeze-Leende aan de Jan Deckersstraat 2. Op de agenda staat een zaak die om zeven uur ’s avonds wordt behandeld. Het bezwaar richt zich tegen een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende.

Het college heeft besloten een last onder dwangsom op te leggen vanwege het overschrijden van de geluidsnormen. De overtreding zou veroorzaakt worden door een warmtepomp op een perceel aan de Geldropseweg in Heeze.

Openbare hoorzitting

De vergadering is openbaar, waardoor belangstellenden de hoorzitting kunnen bijwonen. Het is wel verstandig vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie. De agenda kan namelijk tot op de dag van de hoorzitting nog wijzigen.

De zaak heeft betrekking op een woning in Heeze en draait om de vraag of de opgelegde dwangsom rechtmatig is. Geluidsnormen zijn bedoeld om overlast voor omwonenden te voorkomen, maar het gebruik van een warmtepomp kan soms tot problemen leiden.