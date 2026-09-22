Campagne moet ondermijning in buurten aanpakken

De campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ wil inwoners en ondernemers bewust maken van ondermijnende criminaliteit, zoals drugslabs en hennepkwekerijen, in de gemeente.

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Met de campagne ‘Samen voor een veilige buurt’ richt de gemeente zich op het vergroten van bewustwording rondom ondermijning. Hierbij gaat het om criminele activiteiten die de veiligheid en leefbaarheid van buurten aantasten, zoals drugslabs en hennepkwekerijen. Deze vormen van criminaliteit brengen risico’s mee voor de omgeving.

Op sociale media, zoals Facebook en Instagram, worden filmpjes gedeeld om inwoners en ondernemers te informeren. In deze video's wordt uitgelegd welke signalen kunnen wijzen op ondermijnende activiteiten. Ook wordt er aangegeven waar vermoedens gemeld kunnen worden.

Melden van verdachte situaties is volgens de campagne van groot belang. Het doel is om buurten veiliger te maken, zodat iedereen normaal en zonder zorgen kan wonen. Dit initiatief benadrukt dat een veilige leefomgeving een gezamenlijke verantwoordelijkheid is.