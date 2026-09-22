Gratis Fit4Two Diner voor zwangeren in Heeze

Op donderdag 8 oktober kunnen zwangeren in Heeze aanschuiven bij het Fit4Two Diner. Tijdens een gratis driegangendiner in Cultureel Centrum ’t Perron is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen met andere aanstaande ouders.

Gevonden voor jou

Het diner biedt een unieke kans om in een ontspannen sfeer informatie te krijgen over zwangerschap, bevalling en de periode daarna. Verschillende professionals, zoals een verloskundige, jeugdverpleegkundige, huisarts, babymassagedeskundige en fysiotherapeut, schuiven aan tafel aan. Zij staan klaar om vragen te beantwoorden en praktische tips te geven.

Naast de informatieve gesprekken is er gelegenheid om rustig bij te praten en ervaringen uit te wisselen met andere deelnemers. Het evenement is onderdeel van Opgroeikracht Heeze-Leende, een samenwerkingsverband tussen onder meer zorginstellingen, kinderopvang, onderwijs en de gemeente.

Drie uur lang genieten

Het Fit4Two Diner vindt plaats van 18.00 tot 21.30 uur in Cultureel Centrum ’t Perron in Heeze. Het diner wordt twee keer per jaar georganiseerd en is gratis toegankelijk. Zwangeren die willen deelnemen kunnen zich aanmelden via de website van Opgroeikracht.