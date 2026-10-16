Halloween 2026 in Brabant: de leukste en engste evenementen
Spookhuizen, griezeltochten en een drive-inbioscoop vol acteurs: ook in Brabant is het rond Halloween weer griezelen geblazen. Het feest waaide over uit Amerika, maar ook Brabanders vieren het tegenwoordig flink. Wij zetten de griezeligste evenementen voor en rond 31 oktober op een rij.
Van een spookpad bij de leeuwen tot tien donkere verdiepingen in een chocoladefabriek: er is voor jong en oud iets te beleven. Een aantal evenementen is speciaal gericht op kinderen.
BOEH! in de ZOO in Nuenen (10 oktober tot en met 8 november)
Ook tussen de dieren is het griezelen tijdens BOEH! in de ZOO bij Eindhoven Zoo in Nuenen. Bezoekers kunnen er een spooktunnel en doolhof ontdekken, een griezelige speurtocht maken en langs een kerkhof met uitgestorven diersoorten wandelen. Ook zijn er bewegende spinnen en een spookpad bij de leeuwen.
DippieBoe in Best (20 tot en met 25 oktober)
Attractiepark DippieDoe in Best verandert tijdens Halloween in een griezelwereld voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Bezoekers kunnen er terecht voor spannende spelletjes, knutselactiviteiten, een spookhuis en bijzondere shows. Ook lopen er allerlei griezelfiguren rond.
Terror Nights in Standdaarbuiten (23 en 24 oktober)
Een van de grootste Halloween-evenementen van Brabant is Terror Nights in Standdaarbuiten. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober kunnen bezoekers terecht in vijf spookhuizen en genieten van dans- en muziekacts.
Halloween bij Pukkemuk in Dongen (23, 24, 30 en 31 oktober)
Tijdens Halloween verandert recreatiepark Pukkemuk in Dongen in het fictieve dorp Scarytale Village. Daar beleven bezoekers magische en spannende avonturen, waarbij bekende sprookjes veranderen in mysterieuze verhalen vol verrassingen.
Halloween Spooktocht Wolfsbosch in Gemert (24 oktober)
In Gemert kun je op zaterdag 24 oktober meedoen aan een spannende spooktocht. De tocht begint aan de Energieweg, waar bezoekers zich vanaf 19.30 uur kunnen laten verrassen door allerlei griezelige ontmoetingen.
Halloween Drive-In Bioscoop in Rosmalen (24 oktober)
Een horrorfilm kijken vanuit je eigen auto? Op zaterdag 24 oktober kan het tijdens de Halloween Drive-In Bioscoop op het Gildeplein in Rosmalen. Terwijl je op een groot scherm naar een griezelfilm kijkt, duiken er tussen de auto’s acteurs op die je de stuipen op het lijf jagen. Er zijn drie voorstellingen, waaronder een familiefilm voor kinderen vanaf 6 jaar.
Trick or treat in Tilburg (25 oktober)
“Trick or treat.” Een uitspraak die onlosmakelijk aan Halloween verbonden is. Maar het is ook de titel van het evenement dat op zondag 25 oktober in de Reeshof in Tilburg is. Kinderen kunnen verkleed langs de deuren. Bewoners kunnen hun huis aanmelden om mee te doen.
Spooky Night at the Factory in Veghel (30 oktober)
Een chocoladefabriek klinkt misschien niet zo eng, maar daar komt op vrijdag 30 oktober verandering in. Tijdens Spooky Night at the Factory in Veghel ontdekken bezoekers tien donkere verdiepingen vol spannende effecten en verrassingen.
Halloween Nights in Eindhoven (30 en 31 oktober)
Bij Speeltuin Philipsdorp in Eindhoven zijn op vrijdag 30 en zaterdag 31 oktober de Halloween Nights. Er zijn drie spookhuizen, verschillende scare actors (acteurs die je laten schrikken) en een speciaal uur voor jonge kinderen.
Wandeltocht in Oirschot (31 oktober)
Trek je er liever te voet op uit? In Oirschot loop je op zaterdag 31 oktober een Halloween-wandelroute van 3,5 kilometer. Onderweg kom je duistere figuren, angstaanjagende acts en meeslepend straattheater tegen. Na het griezelen sluit een dj de avond feestelijk af.
Boxtel Spookt (31 oktober)
Een vakantie om nooit te vergeten, maar dan niet op de goede manier. Dat is het idee achter Boxtel Spookt, dat op zaterdag 31 oktober in het teken staat van het thema ‘Op vakantie’.
The Horror Zone in Bosschenhoofd (13, 14, 20, 21, 27 en 28 november)
Als laatste is er The Horror Zone in Bosschenhoofd. Bezoekers wanen zich daar in de fictieve stad Huckabay, vol spookhuizen, enge attracties en meeslepende ervaringen.