Halloween 2026 in Brabant: de leukste en engste evenementen

Spookhuizen, griezeltochten en een drive-inbioscoop vol acteurs: ook in Brabant is het rond Halloween weer griezelen geblazen. Het feest waaide over uit Amerika, maar ook Brabanders vieren het tegenwoordig flink. Wij zetten de griezeligste evenementen voor en rond 31 oktober op een rij.

Van een spookpad bij de leeuwen tot tien donkere verdiepingen in een chocoladefabriek: er is voor jong en oud iets te beleven. Een aantal evenementen is speciaal gericht op kinderen.

BOEH! in de ZOO in Nuenen (10 oktober tot en met 8 november)

Ook tussen de dieren is het griezelen tijdens BOEH! in de ZOO bij Eindhoven Zoo in Nuenen. Bezoekers kunnen er een spooktunnel en doolhof ontdekken, een griezelige speurtocht maken en langs een kerkhof met uitgestorven diersoorten wandelen. Ook zijn er bewegende spinnen en een spookpad bij de leeuwen.

DippieBoe in Best (20 tot en met 25 oktober)

Attractiepark DippieDoe in Best verandert tijdens Halloween in een griezelwereld voor kinderen van 2 tot en met 12 jaar. Bezoekers kunnen er terecht voor spannende spelletjes, knutselactiviteiten, een spookhuis en bijzondere shows. Ook lopen er allerlei griezelfiguren rond.

Terror Nights in Standdaarbuiten (23 en 24 oktober)

Een van de grootste Halloween-evenementen van Brabant is Terror Nights in Standdaarbuiten. Op vrijdag 23 en zaterdag 24 oktober kunnen bezoekers terecht in vijf spookhuizen en genieten van dans- en muziekacts.

Halloween bij Pukkemuk in Dongen (23, 24, 30 en 31 oktober)

Tijdens Halloween verandert recreatiepark Pukkemuk in Dongen in het fictieve dorp Scarytale Village. Daar beleven bezoekers magische en spannende avonturen, waarbij bekende sprookjes veranderen in mysterieuze verhalen vol verrassingen.