Burendag brengt buurten samen op 26 september

Op zaterdag 26 september is het Burendag, een dag waarop mensen samenkomen en hun buurt verbeteren. Dit jaarlijkse evenement draait om verbinding en het belang van goede buren.

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Tijdens Burendag worden allerlei activiteiten georganiseerd om buurtbewoners dichter bij elkaar te brengen. Denk aan een buurtbingo, barbecue of spelletjesmiddag. Daarnaast kunnen mensen samen de buurt opruimen, wat een laagdrempelige manier is om met elkaar in contact te komen.

Het doel van Burendag is om bewoners niet alleen op deze dag, maar ook daarna gemakkelijker met elkaar te laten praten en elkaar te helpen. Iedereen kan meedoen, of je nu met een paar buren iets organiseert of met de hele straat een activiteit opzet.

Initiatief van Oranje Fonds

Burendag is een initiatief van Douwe Egberts en het Oranje Fonds. Op de website Burendag.nl kun je zien welke activiteiten in jouw buurt plaatsvinden. Zelf een activiteit organiseren? Dat kan via dezelfde site.

Burendag biedt een kans om de sociale band in buurten te versterken en samen iets goeds te doen voor de omgeving. Het evenement draait om gezelligheid en samenwerken.