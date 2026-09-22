Gemeente Oss en Global Goals versterken buurten

Op donderdag 24 september hijst gemeente Oss de Global Goals-vlag. Daarmee start een samenwerking met Global Goals Oss om inwoners en buurten weerbaarder te maken tegen noodsituaties. In het najaar vinden bijeenkomsten plaats waarin inwoners worden voorbereid op risico's zoals stroomuitval.

Gevonden voor jou

De samenwerking tussen gemeente Oss en Global Goals Oss begint op SDG Action Day, een dag waarop gemeenten in heel Nederland de Global Goals-vlag hijsen. Dit jaar staat de dag in het teken van ‘Gamechangers’, mensen en organisaties die bijdragen aan positieve verandering. Voor Oss betekent dit een concrete aanpak om de weerbaarheid van buurten en inwoners te verbeteren.

Het doel is om inwoners bewust te maken van mogelijke risico’s en hen voor te bereiden op noodsituaties. Denk bijvoorbeeld aan langdurige stroomuitval of digitale storingen. Tijdens bijeenkomsten in verschillende wijken en dorpskernen krijgen inwoners praktische tips en gaan ze met elkaar in gesprek over hoe ze elkaar kunnen ondersteunen. Vragen zoals ‘Wie heeft extra hulp nodig?’ en ‘Wat doe je bij een grote storing?’ staan centraal.

Van wereldwijde doelen naar lokale actie

De Global Goals zijn zeventien doelen van de Verenigde Naties die streven naar een duurzamere en eerlijkere wereld. Oss is een zogenaamde ‘Global Goals-gemeente’, waarbij inwoners, scholen, bedrijven en organisaties samenwerken aan een toekomstbestendige stad. Het idee is dat grote veranderingen beginnen op lokaal niveau, zoals in buurten en verenigingen.

Samen sterker in Oss

Met de samenwerking willen gemeente Oss en Global Goals Oss buurten versterken. Inwoners worden aangemoedigd om naar elkaar om te kijken en elkaar te helpen wanneer dat nodig is. Dit is een belangrijke stap richting een veerkrachtiger en socialer Oss.