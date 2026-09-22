Boekel krijgt voorlopig voorkeursrecht voor woningbouw

De gemeente Boekel heeft een voorlopig voorkeursrecht ingesteld voor twee gebieden. Het gaat om ‘De Morgens’ en ‘Peelstraat’, waar plannen zijn voor nieuwe woningbouw om het groeiende inwonersaantal op te vangen.

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Om toekomstige woningbouw in Boekel mogelijk te maken, heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een voorlopig voorkeursrecht te vestigen op de gebieden ‘De Morgens’ en ‘Peelstraat’. Dit geeft de gemeente het eerste recht van koop op grond in deze gebieden en voorkomt dat percelen aan anderen worden verkocht zonder dat ze eerst aan de gemeente worden aangeboden.

De gemeente wil hiermee regie houden over de ontwikkeling van deze locaties en strategische posities veiligstellen. Dit is nodig omdat het aantal inwoners in Boekel tot minstens 2040 blijft groeien, waardoor de vraag naar woningen blijft stijgen. De eigenaren van de betrokken percelen zijn inmiddels geïnformeerd over het voorkeursrecht.

Beschikking ter inzage

De voorkeursrechtbeschikking ligt sinds 11 september 2026 zes weken lang ter inzage in het gemeentehuis van Boekel. Het document is gratis te bekijken en bevat ook bijlagen die onderdeel uitmaken van de beschikking. Daarnaast zijn de stukken te raadplegen via de gemeentelijke webpagina. Hiervoor is een nieuwe beschikking van de gemeenteraad nodig binnen drie maanden na de ingangsdatum.

Het voorlopig voorkeursrecht stelt Boekel in staat om actief en sturend op te treden bij het realiseren van woningbouw. Met deze stap wil de gemeente inspelen op de groeiende behoefte aan woningen voor diverse doelgroepen en prijsklassen.