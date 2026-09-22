Boekel presenteert sluitende begroting voor 2027

De gemeente Boekel heeft de begroting voor 2027 gepresenteerd. Met een positief saldo van 282.000 euro blijft er ruimte voor investeringen in de gemeenschap en woningbouw. Vanaf 2028 worden de financiële vooruitzichten echter minder rooskleurig door landelijke bezuinigingen. Voor 2029 en 2030 worden zelfs tekorten verwacht.

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De sluitende begroting van Boekel voor 2027 is mede mogelijk gemaakt door een gezond financieel beleid en tijdelijke steun van het Rijk. Het positieve saldo van 282.000 euro biedt de mogelijkheid om te blijven investeren in projecten zoals woningbouw en een betere leefomgeving.

Het college van burgemeester en wethouders geeft aan dat de gemeente financieel weerbaar is, ondanks de uitdagingen die veel andere gemeenten ervaren door het zogenoemde 'ravijnjaar'. Voor 2027 is er vertrouwen in een stabiele financiële situatie.

Landelijke bezuinigingen vanaf 2028

Vanaf 2028 veranderen de financiële vooruitzichten voor Boekel. Landelijke kortingen op de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en een stelselwijziging in de huishoudelijke hulp vanaf 2029 hebben directe gevolgen voor de gemeentelijke begroting. Voor 2028 wordt nog een klein positief resultaat verwacht, maar in 2029 een tekort van 167.000 euro en in 2030 een tekort van 133.000 euro.

Het college benadrukt dat efficiëntie en het verstandig beheren van reserves cruciaal zijn om de gevolgen van deze bezuinigingen op te vangen. Tegelijkertijd wil de gemeente blijven investeren in voorzieningen voor haar inwoners.

Begrotingsbehandeling in november

Op woensdag 4 november zal de gemeenteraad de begroting bespreken. Het college hoopt op een constructieve samenwerking met de raad om de ambities voor 2027 uit te voeren en een sterke koers te houden richting de uitdagende jaren daarna.

De financiële stukken zijn beschikbaar via de gemeentelijke website, en inwoners zijn welkom om de vergadering bij te wonen in het gemeentehuis.