Vergadering over bezwaren tegen warmtepomp in Heeze

Op dinsdag 29 september behandelt de Adviescommissie een bezwaar tegen een dwangsom vanwege een warmtepomp in Heeze.

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De Adviescommissie voor bezwaarschriften A2-Gemeenten komt op dinsdag 29 september bijeen in het gemeentehuis van Heeze-Leende. Tijdens deze openbare hoorzitting wordt een zaak besproken die draait om het overschrijden van geluidsnormen door een warmtepomp.

Op de agenda staat een bezwaar tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van Heeze-Leende. Het college heeft een last onder dwangsom opgelegd vanwege de geluidsoverlast die veroorzaakt wordt door een warmtepomp op het perceel aan de Geldropseweg 19 in Heeze.

Openbare hoorzitting

De hoorzitting begint om zeven uur ’s avonds en vindt plaats op Jan Deckersstraat 2 in Heeze. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen, maar de agenda kan nog wijzigen tot op de dag zelf.

De zaak betreft een voorbeeld van hoe gemeenten omgaan met klachten over geluidsnormen en duurzaamheid. Warmtepompen worden steeds vaker gebruikt, maar kunnen soms overlast veroorzaken.

Het is raadzaam om vooraf contact op te nemen met het secretariaat van de Adviescommissie om de meest actuele agenda te controleren.