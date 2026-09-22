Willem II verslaat FC Eindhoven in oefenwedstrijd

Willem II heeft vanmiddag FC Eindhoven met 4-1 verslagen in een besloten oefenwedstrijd. Het duel werd gespeeld in het Koning Willem II Stadion. De Tilburgse ploeg trad aan met een mix van reservespelers en jeugdspelers. Thomas Verheydt scoorde twee keer en Jari Schuurman en Anass Zarrouk maakten hun rentree.

Gevonden voor jou

Met een gemengde opstelling begon Willem II aan het duel tegen FC Eindhoven. Naast Schuurman en Zarrouk stonden ook Thomas Verheydt, Vito van Crooij, Mats Lemmens en Jens Mathijsen in de basis. De opstelling werd aangevuld met talenten uit de teams O19 en O21. Karst de Leeuw verdedigde het doel.

Het eerste doelpunt viel al snel. Na een hoekschop van Schuurman kopte Verheydt de bal tegendraads binnen: 1-0. FC Eindhoven kwam echter snel op gelijke hoogte, toen een voorzet vanaf de zijkant werd binnengetikt. Willem II herpakte zich en wist opnieuw op voorsprong te komen dankzij een actie van De Bruijn, die Ronaldo Hiwat bediende. Hiwat schoot de bal via de lat in het doel: 2-1.

Kansen en doelpunten

De Tilburgers kregen meerdere kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de keeper van FC Eindhoven hield pogingen van Van Crooij en Schuurman tegen. Vlak voor rust viel toch het derde doelpunt. Luuk Mol gaf een goede voorzet, die door Verheydt hard werd binnengeschoten: 3-1.

In de tweede helft ging Willem II door met aanvallen. Zarrouk en Van Crooij kregen mogelijkheden, maar het was uiteindelijk Noéh de Bruijn die het vierde doelpunt maakte. Hij kreeg de bal via een combinatie tussen Verheydt en Schuurman en werkte die via de keeper in het net: 4-1. Na deze treffer werden de meeste spelers van het eerste elftal gewisseld.

Besloten wedstrijd

De wedstrijd in Tilburg bleef besloten en er waren geen supporters aanwezig. Willem II probeerde nog een vijfde doelpunt te maken, maar ondanks enkele kansen bleef de eindstand op 4-1 staan. De Tricolores kunnen tevreden terugkijken op het oefenduel, waarin verschillende spelers hun rentree maakten en talenten zich lieten zien.