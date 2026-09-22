Rioolwerkzaamheden Wilhelminadorp tot einde van het jaar

In Wilhelminadorp worden tot het einde van het jaar rioolwerkzaamheden uitgevoerd. NieuwCo B.V. reinigt het riool en voert reparaties uit. Dit kan tijdelijk verkeershinder en lichte overlast veroorzaken.

Gevonden voor jou

De werkzaamheden zullen naar verwachting tot het einde van dit jaar duren. Het bedrijf reinigt het riool op diverse plekken in de wijk en voert reparaties uit waar dat nodig is.

Per locatie duren de werkzaamheden meestal twee tot vier uur. Werkvoertuigen op straat kunnen zorgen voor lichte verkeershinder en minder goed bereikbare straten. Verkeersmaatregelen worden indien nodig aangegeven.

Overlast tijdens het werk

Tijdens de werkzaamheden kan er een rioollucht vrijkomen. Het advies is om de kranen even te laten lopen en het toilet door te spoelen. In uitzonderlijke gevallen kan schoon water uit de eigen leiding via een toilet of afvoer omhoogkomen. Het is daarom verstandig om de toiletdeksel gesloten te houden.

Om het werk goed uit te kunnen voeren, wordt gevraagd om niet boven rioolputten te parkeren. De werkzaamheden in Wilhelminadorp zijn onderdeel van regulier onderhoud aan het riool en dragen bij aan een goed functionerend systeem.