Week tegen Eenzaamheid krijgt aandacht in Best

Van 24 tot en met 30 september staat Best in het teken van de Week tegen Eenzaamheid. De gemeente en welzijnsorganisaties organiseren activiteiten om inwoners met elkaar te verbinden.

Gevonden voor jou

De landelijke Week tegen Eenzaamheid gaat binnenkort van start, en ook in Best wordt er stilgestaan bij dit belangrijke thema. Onder het motto ‘Zo maken wij het verschil’ komen er diverse initiatieven om jong en oud samen te brengen. Eenzaamheid treft namelijk mensen van alle leeftijden en is niet altijd zichtbaar.

Lokale welzijnsorganisaties hebben een gevarieerd programma opgesteld, waarin ontmoeting en verbinding centraal staan. Inwoners kunnen meedoen aan gesprekken, culturele activiteiten en bijeenkomsten over contact en verbinding. Het doel is om elkaar beter te leren kennen en eenzaamheid bespreekbaar te maken.

Indringende video op PleinBest

Een opvallend onderdeel van de Week tegen Eenzaamheid in Best is een bijzondere video die vooraf op PleinBest verschijnt. Een jonge inwoner van Best brengt hierin op indrukwekkende wijze in beeld hoe eenzaamheid eruit kan zien. De video is bedoeld om mensen aan te moedigen om meer naar elkaar om te kijken.

Meer informatie over de activiteiten en hoe je kunt deelnemen is te vinden op PleinBest en op de websites van de betrokken maatschappelijke organisaties. Een klein gebaar kan een groot verschil maken, benadrukken de organisatoren.