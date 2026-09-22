Werkzaamheden elektriciteitsnet in drie straten Bosseweg

Van 5 oktober tot en met 6 november wordt het elektriciteitsnet in de Bosseweg, Oranjestraat en Esdoornstraat aangepakt. Kabels worden vervangen en de transformator wordt verzwaard. Dit zorgt voor verkeershinder en tijdelijke afsluitingen.

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Er wordt gewerkt aan het elektriciteitsnet in de Bosseweg, Oranjestraat en Esdoornstraat. Er komen nieuwe kabels, oude kabels worden vervangen en de transformator krijgt een upgrade. De werkzaamheden zijn nodig vanwege nieuwbouw aan de Bosseweg.

Verkeer zal tijdelijk hinder ondervinden. De Bosseweg wordt afgesloten tussen huisnummers 23 en 39. De kruising van de Esdoornstraat met de Bosseweg en het voetpad bij de Oranjestraat (huisnummers 104 tot en met 126) gaan ook tijdelijk dicht. Parkeerplaatsen in het werkgebied zijn niet beschikbaar. Voetgangers moeten gebruikmaken van een alternatieve route. Bij slecht weer of andere onverwachte omstandigheden kan de planning wijzigen.

Herstelwerkzaamheden

Om de nieuwe kabels te plaatsen, worden het trottoir aan de Bosseweg en delen van de Oranjestraat en Esdoornstraat opengebroken. Het straatwerk in dit gebied werd in januari vernieuwd en is nog in goede staat. Na nieuwe berekeningen van Enexis bleek dat extra kabels noodzakelijk zijn. Na afloop van het werk wordt het straatwerk hersteld door de aannemer van de gemeente.

De werkzaamheden in de drie straten zijn gepland tot en met 6 november. Bewoners en bedrijven in de omgeving worden geadviseerd rekening te houden met tijdelijke overlast.