Open Havendag Moerdijk biedt uniek kijkje achter de schermen

Op zaterdag 3 oktober vindt in Moerdijk de Open Havendag plaats. Tijdens dit evenement, georganiseerd door Havenbedrijf Moerdijk, kunnen bezoekers een kijkje nemen achter de schermen van de haven en het industrieterrein.

Gevonden voor jou

De Open Havendag is een gratis toegankelijk evenement voor iedereen die meer wil weten over de haven, industrie en logistiek in Moerdijk. Meer dan vijftig bedrijven en organisaties openen hun deuren en geven bezoekers de kans om te ontdekken wat er allemaal gebeurt in Nederlands meest landinwaartse zeehaven.

Bezoekers kunnen hun ontdekkingsreis starten op een centraal punt, waar parkeergelegenheid is en activiteiten worden georganiseerd. Vanaf hier vertrekken bussen naar verschillende locaties op het terrein. Het programma is flexibel en kan door bezoekers zelf worden samengesteld.

Vooraf aanmelden verplicht

Vanwege veiligheidsmaatregelen en vergunningen is vooraf aanmelden via de website noodzakelijk. Voor sommige activiteiten, zoals de rondvaarten door de haven, geldt een beperkt aantal beschikbare plaatsen. Hierdoor is reserveren essentieel.

De Open Havendag biedt een unieke kans om meer te leren over het werk dat wordt verricht in de haven en op het industrieterrein. Bedrijven en instanties presenteren hun werkzaamheden op diverse pleinen, via rondleidingen of door een open huis te organiseren.

Het evenement is geschikt voor jong en oud. Bezoekers worden aangemoedigd om samen met familie of vrienden het terrein van Moerdijk te verkennen en een kijkje te nemen in de wereld van haven en logistiek.