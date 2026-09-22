Buurtmiddag in Best met spellen en informatiemarkt

Op 11 oktober organiseren Scouting Frama en de gemeente Best een buurtmiddag met spellen, activiteiten en een informatiemarkt. De middag is bedoeld voor inwoners van Wilhelminadorp en Kantonnier en vindt plaats van één tot vijf uur.

Gevonden voor jou

In Best kunnen inwoners van Wilhelminadorp en Kantonnier elkaar beter leren kennen tijdens een buurtmiddag op 11 oktober. De bijeenkomst vindt plaats bij Scouting Frama aan de Pater L.A. Bleysstraat. Het programma loopt van één tot vijf uur en is geschikt voor jong en oud.

Er worden allerlei activiteiten georganiseerd, zoals oud-Hollandse spellen, lasergamen, een springkussen en sumoworstelen. Daarnaast zijn er een speurtocht, een bingo en een pubquiz. Kinderen kunnen zich laten schminken en deelnemen aan andere leuke bezigheden.

Informatiemarkt en verduurzaming

Naast de spellen en activiteiten is er een informatiemarkt. Hier krijgen bezoekers meer informatie over het verduurzamen van woningen, de plannen voor de multifunctionele accommodatie (MFA) in Wilhelminadorp en het aanbod van Buurthuis Kadans. De gemeente Best hoopt hiermee bewoners te informeren en te betrekken bij lokale ontwikkelingen.

Deelname aan de buurtmiddag is gratis. Vooraf aanmelden is wel nodig, zodat de organisatie rekening kan houden met het aantal bezoekers.