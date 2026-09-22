GRIP-wagen in Nuenen voor afvalinzameling

De GRIP-wagen komt op 28 en 29 september naar Nuenen. Inwoners kunnen gratis kleine hoeveelheden afval inleveren op verschillende locaties.

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De GRIP-wagen, een mobiele milieustraat, stopt eind september op meerdere plekken in Nuenen. Het is een initiatief om inwoners een gemakkelijke manier te bieden om afval te scheiden en in te leveren. Denk hierbij aan hout, metalen, piepschuim, elektrische apparaten, glas, lampen en klein chemisch afval.

Locaties en tijden

Op maandag 28 september begint de route bij de Bosgorstraat in Nuenen tussen half negen en half elf 's ochtends. Daarna gaat de wagen naar de Koppeldreef in Nederwetten van half één tot half twee 's middags. De dag wordt afgesloten in Gerwen op de Heuvel van twee tot drie uur.

Dinsdag 29 september start de GRIP-wagen bij de Laan van Nuenhem en Vrouwkensakker in Nuenen, van half negen tot half elf. Vervolgens is de Margot Begemannstraat tussen half één en half twee aan de beurt. De laatste stop is bij De Smidse in Nuenen, van twee tot drie uur.

Afvalregels

Let op, je kunt alleen kleine hoeveelheden afval inleveren. Het afval mag niet groter zijn dan een boodschappentas. Het initiatief is gratis en bedoeld om afvalscheiding in de gemeente Nuenen te stimuleren.