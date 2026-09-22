Werk aan gemeentehuisplein Heeze start dit najaar

De herinrichting van het gemeentehuisplein in Heeze begint dit najaar. Het oorspronkelijke budget bleek onvoldoende om het hele plein opnieuw in te richten. Het nieuwe groen moet uiterlijk in maart 2027 zijn aangeplant.

Gevonden voor jou

De plannen voor het gemeentehuisplein in Heeze zijn al jaren onderwerp van gesprek. Inwoners konden meedenken over de inrichting en uiteindelijk kwam er een ontwerp met meer groen en een andere indeling van het plein. Toch bleek het geraamde budget niet toereikend om het hele plan uit te voeren. De gemeenteraad besloot in april het beschikbare bedrag niet te verhogen, waardoor alleen een deel van het ontwerp wordt gerealiseerd.

Dat besluit zorgde in Heeze voor discussie. Een petitie onder de naam Pak het dorpsplein van Heeze goed aan riep de gemeente op om het plein volledig opnieuw in te richten. Begin september hadden 279 mensen de petitie ondertekend. Tijdens een rondetafelgesprek spraken initiatiefnemers Susanne Davids en Ine Troelstra de gemeenteraad hierover toe.

De werkzaamheden starten dit najaar, maar de precieze datum wordt nog besproken. Het nieuwe groen moet uiterlijk in maart 2027 zijn aangeplant. Volgens de gemeente wordt zoveel mogelijk van het oorspronkelijke ontwerp uitgevoerd.

Bereikbaarheid en gevolgen

De werkzaamheden hebben gevolgen voor de bereikbaarheid van het gemeentehuis en de parkeerplaatsen. Ook moet nog worden bepaald waar de weekmarkt en de standplaats tijdelijk komen. De gemeente maakt hierover later meer bekend.

Voorlopig blijft de complete herinrichting van het plein een toekomstplan. Met de huidige gunning is alleen het gedeelte direct voor het gemeentehuis verzekerd van een nieuwe uitstraling.